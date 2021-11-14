خط كهربائي خاص لمحطة ضخ مياه بسنادا

قامت شركة كهرباء اللاذقية بتوصيل خط كهربائي معفى من التقنين لمحطة ضخ مياه الشرب في حي بسنادا، لتأمين عملها بشكل دائم وتلبية احتياجات الأحياء المستفيدة منها بمياه الشرب، حيث يستفيد منها نحو ٧٠ ألف مواطن، وتوفّر حوالي ١٢ ألف ليتر مازوت شهرياً، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة المياه.

والجدير بالذكر أن مجموعات الضخ بدأت بالعمل على مدار ٢٤ ساعة لدعم واقع التزود بمياه الشرب لعدد من أحياء المدينة منها بسنادا و ضاحية بسنادا ورويسة بسنادا والمنتزه والحمام والدعتور وجزء من جب حسن والغديرية حتى خلال فترات التقنين الكهربائي في هذه الأحياء.

وأوضح المهندس جابر عاصي، مدير شركة الكهرباء، أن المشروع بلغت قيمته حوالي 90 مليون ليرة سددتها مؤسسة مياه الشرب لتمكين المحطة من العمل على مدار ٢٤ ساعة، لافتاً إلى أن المشروع هو جزء من مجموعة مشاريع يتم العمل عليها بالتنسيق مع مؤسسة مياه الشرب لإعفاء مجموعة من محطات الضخ من التقنين الكهربائي، وأن هناك مشاريع اخرى مماثلة تشمل مضخات الرويمية والثورة.

المهندس طارق إسماعيل، مدير مياه الشرب، أكد أن نحو 15 ألف مشترك وما يقارب 50- 70 ألف مواطن في أحياء بسنادا ورويسة بسنادا وضاحية بسنادا و الأحياء المحيطة فيها سيستفيدون من المشروع، فضلاً عن كونه يسهم بتوفير كميات كبيرة من الوقود اللازمة لعمل مضخات الديزل وتصل إلى حوالي ١٢ ألف ليتر مازوت شهرياً، إضافة للأثر البيئي للمقيمين بجانب المحطة من تخفيف الضجيج والتلوث.

البعث ميديا- اللاذقية – مروان حويجة