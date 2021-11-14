سورية والإمارات تبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وتناول اللقاء الذي جاء على هامش فعاليات اليوم السوري الوطني في (إكسبو دبي) بحث توفير خطط عمل جديدة لخلق مسارات للتكامل الاقتصادي وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة في البلدين.

وأكد الجانبان ضرورة تطوير قطاع النقل بينهما لتوفير بيئة خصبة للتبادل التجاري ومعالجة التحديات اللوجستية التي تعيق الحركة التبادلية للسلع والمنتجات بين البلدين إضافة لتفعيل نظام الإعفاءات الجمركية.

حضر الاجتماع معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان ومعاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج وسفير سورية لدى دولة الإمارات الدكتور غسان عباس والقنصل العام في دبي كنان زهر الدين.