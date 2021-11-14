عودة الخدمات الأساسية لمدينة السخنة قريباً

تشجيعاً لعودة الأهالي إلى المناطق المحررة من الإرهاب، تفقد محافظ حمص المهندس بسام بارسيك مع مدراء المؤسسات الخدمية (خدمات فنية، كهرباء، مياه، صحة، زراعة ..)، الواقع الخدمي في مدينة السخنة بريف تدمر.

وتم الوقوف على الاحتياجات ومتطلبات البدء لإعادة البنى التحتية وترحيل الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية وإيصالها للمدينة، بالإضافة لتأمين مياه الشرب وترميم المركز الصحي وتأمين التجهيزات الفنية والكادر الطبي، وإجراء صيانة للمدرسة الابتدائية، وضخ مياه الشرب خلال شهرين، وتأمين الأعلاف لمربّي الثروة الحيوانية، وتكليف لجنة لإنجاز البطاقة الذكية وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتغذية الشبكة الكهربائية وتأهيل وترميم مركز طوارئ الكهرباء، ومشاركة مجلس المدينة بالبناء ذاته ريثما يتم تأهيل المكان المخصص له.

وتم منح مدة ثلاثة أشهر لكافة الأعمال، وإجراء دراسة تشمل مشاريع تُدرج في خطة العام القادم ووضعها ضمن الموازنة المستقلة، مع التأكيد على تحديد البرنامج الزمني للانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة والخدمات الأساسية والضرورية للأهالي ما يشجع عودتهم واستقرارهم، وشدد محافظ حمص بسام بارسيك على مجلس مدينة السخنة بالإسراع بتحديد الأضرار والاحتياجات الفنية والبدء بالمشاريع ذات الأولوية.

وفي تصريح للإعلام، أشار المحافظ بارسيك لأهمية المدينة التي تقع على محور رئيسي لطريق واصل بين حمص ودير الزور، موضحاً أن الهدف من الجولة تقييم الواقع الخدمي، وتقديم ما يلزم للمجتمع المحلي والموجودين بالمدينة حالياً وتشجيع عودة المهجّرين، لافتاً لحجم الدمار الكبير الذي طال المدينة من حجر وبشر، وتأثّر البنى التحية والفوقية وتهجير قاطنيها، وأضاف بأنه تمت متابعة العمل من كافة الجهات المعنية بدءاً من صباح اليوم الأحد، ويتضمن إزالة الأنقاض وترميم الشوارع وتأهيل شبكات الكهرباء وإيصالها للمدينة، موضحاً أن العمل عليها بدأ منذ حوالي عامين، وستنتهي كافة الخدمات المطلوبة خلال أشهر قليلة تسهيلاً لعودة الأهالي بوتيرة عالية.

البعث ميديا- حمص -سمر محفوض