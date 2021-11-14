مبادرات إيجابية لصالح المواطنين بالقنيطرة

بحث محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية بالمحافظة، آلية تقديم خدمات مجتمعية للمواطنين. وتقرر إقامة أسابيع خدمية تخصصية من خلال جهود المتطوعين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمعلمين، بحيث تنفذ كل منها لمدة أسبوع، إضافة لمهرجان تسوق للملابس الشتوية بأسعار مخفضة يقدمها الصناعيون بالتنسيق مع غرف الصناعة، وتبرعات لتوزيع احتياجات موسم الشتاء (ألبسة شتوية _مدافىء) من خلال الجمعيات والجهات الداعمة؛ واعتماد خطة على مستوى المحافظة بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وتنظيم حملات نظافة أهلية وشعبية وزراعة الأشجار بالحدائق والشوارع بالتعاون مع مجالس الوحدات الإدارية؛ لتعزيز مفهوم النظافة والتوعية البيئية.

البعث ميديا- القنيطرة – محمد غالب حسين