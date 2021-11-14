وزارة الصحة تتسلم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم”

تسلمت وزارة الصحة اليوم نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني “سينوفارم” ضد فيروس كورونا وهي الدفعة الثالثة المقدمة من جمهورية الصين الشعبية.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش أهمية هذه الدفعة من اللقاح خلال الوقت الحالي لتكثيف وتوسيع نطاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا.

وأوضح ا الغباش أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة مثبتة لشخص حاصل على اللقاح نتيجة إصابته بكورونا حتى الآن داخل سورية إلا أن ذلك لا ينفي حدوث بعض المضاعفات كباقي الأدوية واللقاحات،معرباً عن شكره للحكومة والشعب الصيني.

بدوره بين سفير جمهورية الصين الشعبية بدمشق فنغ بياو أن العدد الإجمالي للجرعات المقدمة إلى سورية بلغ 800 ألف جرعة حتى الآن إضافة إلى ما قدمته وزارة الخارجية الصينية إلى وزارة الصحة السورية من أجهزة ومساعدات طبية لافتاً إلى أن بلاده سترسل مليون جرعة لقاح قريباً إلى سورية.