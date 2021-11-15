أهالي قرية “تل أحمد” بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي

بمساندة وحدة من الجيش العربي السوري، اعترض أهالي قرية تل أحمد في ريف القامشلي رتل آليات عسكرية تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي حاول العبور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع.

وأفادت “سانا” في القامشلي نقلا عن مصادر محلية بأن أهالي قرية تل أحمد اعترضوا رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من مدرعات وجرافة ورشقوه بالحجارة ومنعوه من المرور عبر الطريق العام بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى.

ولفتت المصادر إلى أن وحدة من الجيش العربي السوري اعترضت رتل الاحتلال واجبرته على التراجع والابتعاد خارج المنطقة.