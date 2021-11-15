إطلاق حملة صحية واسعة في ريف طرطوس

انطلقت أمس الأحد ١٤ تشرين الثاني حملة صحية واسعة في طرطوس تستهدف مجموعة من قرى المحافظة، وتأتي الحملة ضمن إطار تنفيذ خطة مصفوفة الدعم المجتمعي لمحافظة طرطوس، والقيام بأسابيع خدمة تخصصية طبية من خلال جهود المتطوعين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أو المعلمين، وتوزيع الأدوية في ثماني مناطق من الريف الشرقي للمحافظة وهي (صافيتا-دريكيش -الشيخ بدر-القدموس_ بانياس-سهل عكار)، حيث كانت بدايتها من النقطة الصحية في قرية “بسورم”.

محافظ طرطوس،صفوان أبو سعدى، تحدث ضمن الجولة إلى المركز الصحي في “بسورم” عن أهمية أسابيع الخدمة المجتمعية التي أطلقتها السيدة الأولى بشهر الخير للأهالي، موضحاً أن الحملة التي يقدمها الأطباء وأصحاب الأيادي البيضاء ستعنى بتقديم الخدمات الطبية والأدوية، وتنتشر اليوم على مساحة محافظة طرطوس، وتستهدف أصحاب الدخل المحدود والأسر الأكثر احتياجاً، وتمنى أبو سعدى على القائمين الحرص على إيصال الخدمة الطبية للفقراء والمستحقين، كما وجه الشكر لمديرية الصحة ونقابة الأطباء والصيادلة، متمنياً الشفاء لجميع المرضى والتوفيق في هذه الحملة.

من جهته بين مدير صحة طرطوس، د.أحمد عمار، أهمية إطلاق مثل هذه الحملات الطبية باستمرار، وحاجة قرى طرطوس لها، كما بدا في الإقبال الكبير من المراجعين للمراكز، مؤكداً استمرار العمل طيلة أيام الحملة وتغطية ما يمكن تغطيته من المحتاجين ضمن الإمكانيات المتاحة، وبين أن الأدوية التي يتم العمل على تقديمها هي أدوية مرضى الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري، وأدوية تخص مرضى الكورونا.

كما تحدث د.يوسف مصطفى، رئيس فرع نقابة أطباء طرطوس، عن أهمية الحملة من خلال استهداف أصحاب الدخل المحدود، وتأمين المطلوب من أدوية وكوادر صحية من أطباء ومختصين بالتعاون مع مديرية صحة طرطوس لتغطية ريف المحافظ بالكامل تقريباً، مؤكداً وجود ثمانية فرق متخصصة لتقديم هذه الخدمات.

وأشار رئيس فرع نقابة أطباء الأسنان في طرطوس، د.شعبان إسماعيل، إلى مجموعة كبيرة للتنسيق بين الأطباء وفرزهم في المراكز الصحية، حيث سيرافق الحملة طبيبان أو ثلاثة أطباء أسنان لتقديم العلاج أو المشورة الطبية والفحص والتوجيه والتوعية في حال عدم توفر الكهرباء.

د.علاء المغربل، رئيس منطقة طرطوس الصحية، أكد أن آلية توزيع الأدوية ستكون لكل المحتاجين، فأمس كانت البداية في بسورم، وغداً سنكون في منطقة ضهر رجب، ثم تيشور، والأيام المتبقية ستكون حملات تطوعية من الأطباء الموجودين ضمن عياداتهم الخاصة، مؤكداً أهمية الحملة، خاصة في ظل وضع اجتماعي غير جيد عند معظم الأهالي في القرى.

من جهته بيّن جورج حنا، أحد المتبرعين لدعم الحملةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ، أهمية التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، مؤكداً أنه ليس بغريب عن المجتمع السوري التكافل المستمر وتقديم يد العون للفقراء كلما كانت الفرصة ممكنة، وبمختلف الطرق والوسائل.

وأكد بعض المستفيدين في قرية بسورم أهمية الدعم الصحي المستمر لقراهم، وإطلاق مثل هذه الحملات، كما تحدثوا عن ضرورة إنشاء مركز صحي متخصص في القرية بدل النقطة الطبية، نظراً لعدد السكان الكبير وقلة الخدمات التي تقدمها النقطة.

البعث ميديا-طرطوس- محمد محمود