ارتفاع أسعار الأسمدة.. كمية أقل من الطعام!

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقالاً تحذيرياً من ارتفاع أسعار الأسمدة في أستراليا ومخاطر هذا الارتفاع على أسعار الغذاء العالمي.

تقول الصحيفة في مقالها، إن ارتفاع تكاليف الطاقة، والقيود المفروضة على الصادرات من الموردين الخارجيين سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الأسمدة في أستراليا، حيث يتوقع المحللون أن يضطر المزارعون إلى تقنين استخدامها، ما قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات الغذائية العالمية.

يقول أندرو وايتلو، محلل السوق الزراعية، إن أسعار الأسمدة كانت في ارتفاع منذ بداية العام، لكنها ارتفعت بشكل كبير منذ آب الماضي، ونتيجة لذلك سنرى المزيد من التقنين، حيث سيستخدم المزارعون أسمدة أقل لأنها باهظة الثمن ما قد يعطل سلاسل الإمداد الغذائي العالمية.

ووفقاً لـ وايتلو، فإن أسعار المصدرين الرئيسيين للطاقة المستخدمة في إنتاج الأسمدة – الغاز الطبيعي والفحم – قد تجاوزت الحد الأقصى، وهذا له تأثير مماثل على سعر الأسمدة، فقد أثرت أسعار الطاقة المرتفعة على بعض أكبر الموردين الدوليين لأستراليا، الذين عملوا بالتالي على حماية الإمدادات لأسواقهم المحلية. في السابق، استوردت أستراليا 60 ٪ من كل من الأسمدة أحادية الأمونيوم وفوسفات ثنائي الأمونيوم من الصين، لكنها قيدت صادرات الأسمدة.

يقول وايتلو إن المزارعين الأستراليين يشترون الأسمدة من المغرب، لكن الأسعار مدفوعة بالنقص العالمي وتؤدي المسافة الأكبر إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع على المستوى العالمي. وبالنسبة إلى الأسترالي العادي، مازلنا قادرين على تحمل ما نريد أن نأكله، لكن سيكون ذلك مصدر قلق للمستهلكين في أفغانستان أو كينيا أو الصومال.

يقول آش سالارديني، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للمزارعين، يمثل سعر الأسمدة مصدر قلق، خاصةً أن أستراليا لديها نظام موانئ غير فعال، بالإضافة إلى التكاليف والتأخير والاضطراب الذي يتعين على المستورد دفع ثمنه.

من جهته، يقول جون فيريير، رئيس مجموعة بيرشيب كروبينغ، إن عرض الأسمدة وسعرها يمثلان قضيتين كبيرتين، وبمجرد أن بدأت الأسعار في الارتفاع قبل ثلاثة أشهر، مع ارتفاع اليوريا ثم الفوسفور بشكل كبير اتخذنا قرار العمل لتأمين السعر والحصول على إمدادات من الفوسفور لمحصول العام المقبل. ولتجاوز هذه الأزمة، عقد ممثلو الصناعة والسياسيون مؤخراً طاولة مستديرة حول صناعة الأسمدة الخضراء لمناقشة إمكانات التصنيع المحلي للأسمدة الأرخص والأكثر اخضراراً. وقال وايتلو، الذي قدم في مناقشة المائدة المستديرة، إن مصانع الأسمدة الخضراء الجديدة في جنوب وغرب أستراليا كانت بعيدة جداً عن إنتاج الأسمدة: “من المحتمل أن تكون خمس سنوات أكثر من العام المقبل”. وفيما يتعلق بالحلول قصيرة المدى، قال فيريير إن الصناعة يمكن أن تشهد تغيراً في تناوب المحاصيل لصالح المحاصيل التي تنتج النيتروجين مثل البقول، لتحسين صحة التربة.

من جانبها، تعتقد المزارعة ديان هاجرتي، التي لا تستخدم الأسمدة الاصطناعية، أن الأسعار المرتفعة هي “انعكاس للتكلفة الحقيقية لاستخدام الأسمدة الاصطناعية”، ناهيك عن تأثيرها على البيئة. وقالت إن أي عوائد أقل ناتجة عن تجنب الأسمدة الاصطناعية لن تكون سوى قضية قصيرة الأجل، حيث يقوم المزارعون بإعادة بناء قدرات التربة الخاصة بهم، وإن مزايا الابتعاد عن الأسمدة الصناعية تعني بمرور الوقت أن يكون لديك نظام زراعي أكثر مرونة لا يتطلب مدخلات صناعية.

في المقابل يرى وايتلو الذي يدعم استخدام السماد الطبيعي، أنه لا يوجد ما يكفي من الأسمدة العضوية المنتجة في أستراليا لتلبية متطلبات صناعة البستنة والمحاصيل.

ترجمة وإعداد: قسم الدراسات بدار البعث