٤٠٠ مليون ليرة لتأهيل محطة ضخ “بريقة”

أهلت الموارد المائية في القنيطرة محطة ضخ منطقة بريقة بكلفة تقديرية حوالي 400 مليون ليرة سورية، إذ ستروي المحطة( 109) هكتارات من أراضي الفلاحين؛ وستزيد هذه المحطة أرقام الخطة الزراعية لعام 2022 م.

واستمع الرفيق محمد الخطيب، رئيس مكتب الفلاحين الفرعي، من أهالي قرية كودنة، عن مشكلة تسرب مياه الصرف الصحي لمياه نبع كودنة؛ مشدداً على ضرورة الإسراع في حلها بالتنسيق بين الموارد المائية والشركة العامة للصرف الصحي بالقنيطرة.

وفي سياق متصل؛ نفذت بلدية الرفيد مشروع تعبيد طريق بطول/248 /م بعرض وسطي/9/ م؛ وبكلفة (10) ملايين ليرة سورية على حساب الموازنة المستقلة للمحافظة.

وذكر رئيس بلدية الرفيد، عبد الشافي العفيش، أن هذا المشروع تم تنفيذه بدعم من المحافظة؛ لرفع سوية الخدمات العامة بالقرية؛ وقد تمّ تحديد الطريق وفق الأولوية من حيث الكثافة السكانية والحاجة للصيانة والإسفلت.

البعث ميديا – القنيطرة – محمد غالب حسين