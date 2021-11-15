1800 فرصة عمل ضمن المسابقة المركزية بريف دمشق

أوضح مدير شؤون العاملين في محافظة ريف دمشق، رائد الذيات، أن المحافظة بصدد انتظار المسابقة المركزية في وزارة التنمية الإدارية، وهناك 1800 فرصة عمل من كافة الفئات، لتعويض حالات التسرب التي تحصل في الوحدات الإدارية، حيث تم رفع كتاب لوزارة الإدارة المحلية باحتياج المحافظة من العمال، مشيراً إلى أنه يتم حالياً التعاقد مع العمال لمدة ثلاثة أشهر بموافقة وزير الإدارة المحلية عن طريق اعتمادات من الوحدة الإدارية المتعاقدة مع العامل، وفي حال عدم توفر الاعتماد لدى الوحدات الإدارية تصرف من اعتماد الموازنة المستقلة في المحافظة، علماً أن التعاقد لهذه المدة لا يتناسب مع عمل البلديات، وتبقى حالات التسرب قائمة، وفي ظل عدم وجود تثبيت أو عقود سنوية تبقى البلديات تعاني من قلة العمال، وخاصة العاملين في حقل النظافة، ونتيجة تدني الأجور يتسرب العامل إلى القطاع الخاص.

و اقترح الذيات أن يتم صرف تعويضات إضافية أو مكافآت تشجع العمال على العمل وتحفزهم، من خلال تحسين الوضع المعيشي لهم, وأيضاً الحفاظ على حقوق العاملين المتواجدين على رأس عملهم.

البعث ميديا – ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش