احتفالية شعرية بمناسبة أعياد التشرينين في جامعة تشرين

بمناسبة أعياد التشرينين، أقام فرع جامعة تشرين للحزب- مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي، احتفالية شعرية بالتعاون مع الشعبة الحزبية الثالثة، وملتقى الشراع للثقافة والإبداع في المكتبة المركزية.

تحدث في الافتتاح مدير ملتقى الشراع للثقافة والإبداع الأديب أحمد داؤد عن أسرة ملتقى الشراع، وما تضمه من شعراء يقاتلون بالحرف والكلمة مع الجيش العربي السوري الباسل، متمسكين بمقولة القائد المؤسس حافظ الأسد: “الوطن غال، الوطن عزيز، الوطن شامخ، الوطن صامد”، وأضاف: في تشرين التحرير كان النصر العظيم الذي حطّم أسطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر، وفي تشرين التصحيح تبارك الوطن بمنجزات كانت مبهرة للعالم بأكمله.

وألقى الشعراء المشاركون قصائد عبّرت عن المناسبة العظيمة وانتصاراتها ومنجزاتها، وتغنّى الشاعر سيف الدين الراعي بعشقه للوطن الأم، وأضاء الشاعر محمد حشمة على أحد منجزات الحركة التصحيحية، وأهمها حرب تشرين التحريرية، وكانت للدكتور زكوان العبدو، مدرّس في قسم اللغة العربية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قصيدة ألقاها للمرة الأولى عبّر فيها عن عميق الحب والوفاء لقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، كما ألقت الشاعرة عفراء الظاهر القادمة من دير الزور قصيدة بمناسبة تشرين الإباء والنصر، وشارك الشاعر فائز خنسة، والشاعرة القادمة من مدينة حمص آسيا إبراهيم، والشاعر أشرف روحنا بقصائد للوطن والشهداء، وألقت الشاعرة تغريد خليل قصيدة وطنية، وكان ختام الاحتفالية مع الشاعر هيثم بيشاني.

اللاذقية- آلاء حبيب