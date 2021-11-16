الجبهة الوطنية التقدمية: التصحيح شكل منعطفاً مهماً في تاريخ سورية

أكدت الجبهة الوطنية التقدمية أن الحركة التصحيحية شكلت منعطفاً مهماً وتحولاً كبيراً في تاريخ سورية الحديث وتاريخ الأمة العربية ومن آثارها المستمرة التمسك بالمسار السياسي الذي يقوده السوريون في ظل تلاحم وطني بين الشعب والجيش والقيادة لمواجهة كافة أشكال العدوان.

ولفتت القيادة المركزية للجبهة في بيان تلقت سانا نسخة منه بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد إلى أن نتائج التصحيح حاضرة ومستمرة بأحزابه وجماهيره وقواه الحية في مختلف الميادين بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأشارت الجبهة إلى ما أحدثته الحركة التصحيحية من تغييرات نوعية في مختلف جوانب الحياة السورية السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية والتي كان من أهم إنجازاتها حرب تشرين التحريرية وتأسيس الجبهة الوطنية التقدمية وترسيخ النظام الديمقراطي والعمل المؤسساتي ورفع مستوى الوعي الاجتماعي والوطني الذي أسهم في مواجهة الحرب الإرهابية التي شنت على سورية منذ أكثر من 10 سنوات.