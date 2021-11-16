السويداء تحتفل بذكرى التصحيح.. إنجازات حاضرة في كافة مفاصل الحياة

بمناسبة الذكرى/٥١/ للحركة التصحيحية المجيدة، أقام فرع السويداء للحزب اليوم حفل استقبال في مقر الفرع بمشاركة فعاليات رسمية وأهلية ودينية وحزبية ونقابية وشبابية.

وأكد المشاركون في الفعالية أن الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد أسست لبناء سورية الحديثة على الصعد كافة، وحققت العديد من المنجزات التي طالت مختلف مناحي الحياة في وطننا، مشيرين إلى أن صمود أبناء شعبنا في مواجهة الحرب العدوانية على سورية و الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في تصديهم للإرهاب وداعميه إنما هي دليل على استمرار نهج التصحيح المجيد والمضي نحو تحقيق النصر المؤزر على أعداء الوطن.

وأكد المشاركون أن إنجازات مسيرة التصحيح كانت حاضرة بقوة في محافظة السويداء، وساهم في ذلك توفر البيئة المناسبة لامتداد تلك الإنجازات لتشمل كافة المجالات، ومختلف المناحي، وكذلك المقومات التي تشكّل قاعدة أساسية لديمومة تلك الإنجازات وتطورها بشكل مستمر، وأهم تلك المقومات وجود إنسان واع ومفكر أدرك جيداً معاني التصحيح فحوّلها إلى سلوك وطني يومي، ونهج دائم مستمر.

وأشار أمين الفرع الرفيق فوزات شقير إلى أن الإنجازات التي حملتها مسيرة التصحيح المجيد مازالت حاضرة في مختلف المجالات وكل مفاصل الحياة الخدمية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية في السويداء، تلك الإنجازات التي انعكست واقعاً ملموساً، وقد قطفت المحافظة ثمارها باكراً، لتحقق اليوم أرقاماً متميزة في كافة المجالات الخدمية، والاقتصادية، والتعليمية، والثقافية.

وبين الرفيق شقير أنه بمقابل تلك الإنجازات تعامل أبناء المحافظة بوعي معها، وساهموا بتطويرها، وخلال فترة الحرب على سورية ساهموا بالحفاظ عليها، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على تلك المنجزات في جميع المجالات لتعزيز قوة وصمود سورية ومنعتها والتمسك بمسيرة التصحيح التي كانت عنوان بناء سورية الحديثة وستبقى نهجاً لإعادة البناء والإعمار، لافتا إلى ضرورة الوقوف صفاً واحداً لمواجهة الحرب العدوانية الشرسة على وطننا والحفاظ على وحدة الوطن وأمنه وسيادته واستقراره.

بدوره أكد محافظ السويداء المهندس همام دبيات أن الحركة التصحيحية المجيدة كان لها الدور البارز في بناء سورية الحديثة والنهوض بها كدولة ذات سيادة تملك عوامل القوة الذاتية بفعل نهج التنمية والبناء على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى استمرار مسيرة الإنجازات والانتصارات في سورية بفضل إرادة الصمود لدى أبناء شعبنا وتضحيات جيشنا الباسل وحكمة قيادتنا.

السويداء- رفعت الديك