القبض على ثلاثة إرهابيين جنوب بغداد

في إطار ملاحقتها لفلول إرهابيي “داعش”، قبضت القوات العراقية على ثلاثة إرهابيين وضبطت مخابئ أسلحة خلال عمليات أمنية جنوب العاصمة بغداد.

وأفادت قيادة عمليات بغداد في بيان أورده موقع السومرية نيوز اليوم بأن وحداتها تمكنت وخلال عمليات بحث وتفتيش في مناطق المحمودي والسعدان والحمام والرعيد والغريباويين والسلطان والمعامير جنوب بغداد من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4 إرهاب وضبط كمية من الأسلحة تضم صواريخ وقنابل.

كما ألقت قوة من اللواء الأول شرطة اتحادية وبالتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد القبض على إرهابي آخر بعد متابعته في منطقة العدوانية.