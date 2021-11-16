بمناسبة أعياد التصحيح.. تكريم 160 عاملاً في الحسكة

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس الرئيس حافظ الأسد، كرّمت محافظة الحسكة 160 عاملاً من مختلف الدوائر الحكومية بمساعدات عينية، وأكد المحافظ اللواء غسان خليل على دور الطبقة العاملة المميز، لاسيما من خلال التأثير الاجتماعي كيد واحدة لرفض المحتل.

وأشار المحافظ إلى أن الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل في حربه على الإرهاب منذ أكثر من عشر سنوات هي استكمال للانتصار ات التي تحققت في حرب تشرين التحريرية التي هي من إنجازات الحركة التصحيحية المجيدة.

البعث ميديا – الحسكة _ إسماعيل مطر