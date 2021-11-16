بمناسبة ذكرى التصحيح.. وفود شعبية ورسمية زارت ضريح القائد المؤسس

بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لقيام الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الاسد، أمّت فعاليات حزبية ورسمية وشعبية ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد، بمدينة القرداحة، تعبيراً عن الوفاء لقيم التصحيح المجيد وتخليداً ووفاءً لمآثر القائد المؤسس، وبعد أن وضعت الوفود أكاليل الزهر على الضريح، قرأت الفاتحة على روح القائد المؤسس الطاهرة.

شارك في الزيارة الرفيقان المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية للحزب، ومحافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، والرفاق أعضاء قيادة فرع الحزب، وقائد الشرطة اللواء نبيل الغجري، ورئيس مجلس المحافظة، المهندس تيسير حبيب، وقيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة