تجدد الاقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة

أصيب عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جراء تجدد الاقتتال فيما بينهم في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وذكرت مصادر محلية أن اقتتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف الـ “ار بي جي” اندلع بين مجموعتين إرهابيتين تتبعان لما يسمى “فرقة الحمزة” المدعومة من قوات الاحتلال التركي في منطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الطرفين.

ولفتت المصادر إلى أن عددا من الأسر غادروا منازلهم هربا من الاشتباكات وإطلاق النار العشوائي، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها في عدد من الشوارع في مشهد شبه يومي جراء استمرار الاقتتال فيما بين هؤلاء المرتزقة.