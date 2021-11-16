حفل تنسيب طلاب الصف الأول لطلائع البعث بحماة

أحتفالاً بأعياد التشرينين، وتحت شعار أملنا بشار.. لنكمل المشوار “، تحول الحفل المركزي لتنسيب تلاميذ الصف الأول المركزي إلى منظمة طلائع البعث، في وحدة الفاطمية في منطقة السلمية، إلى عرس وطني وفرح للطفولة، ومهرجان انتصار، بحضور أمين فرع الحزب بحماة المهندس أشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي، ورئيس منظمة الطلائع عزت عربي كاتبي.

حيث قدم الطلائع في سلمية فقرات فنية متنوعة تضمنت رقصات ودبكات شعبية على أغانٍ تراثية ووطنية مختلفة رسموا خلالها لوحات من البهجة والفرح وهم يحملون الأعلام.

مسعود الياسين، أمين فرع الطلائع بحماة، قال إن مراسم التنسيب مفصل أساسي من مفاصل تكويننا القيمي لأطفالنا ليشعروا أنهم جزء ومكون أساسي من مكونات الوطن، وتخلل حفل التنسيب افتتاح المعرض الفني المرافق لحفل التنسيب، حيث استعرض فيه الرفاق أعمالهم الإبداعية التي شملت الفنون والرسم بأقلام الرصاص والألوان المائية والموسيقى والأعمال اليدوية، حيث استطاعوا من خلال لوحاتهم ورسوماتهم التعبير عن مواهبهم وحبهم لوطنهم، والتطرق لمواضيع إنسانية وبيئية تتعلق بالطفولة والطبيعة.

البعث ميديا – حماة