بدأت مديرية الزراعة ومجلس مدينة حمص بالتعاون مع فعاليات بيئية وأهلية حملة تشجير في غابة 8 آذار على طريق دمشق.

وأكد محافظ حمص، المهندس بسام بارسيك، أن الحملة تأتي استمراراً لفعاليات الخير والمسؤولية المشتركة للحفاظ على البيئة وإعادة الغطاء النباتي بعد الحرائق التي طالت الأشجار الحراجية والمثمرة في مناطق عدة بالمحافظة، فضلاً عن التحطيب الجائر الذي تتعرض له الأحراج، والحاجة إلى تكثيف الجهود لتعويض ما خسرناه من أشجار من خلال هذه الحملات.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، المهندس عبد الله البواب، أنه سيتتم خلال الحملة زراعة /2000/ غرسة في غابة 8 آذار لتجديد الغطاء النباتي وإعادة الغابة إلى ما كانت عليه سابقاً، مبيناً أنه ستتم خلال الفترة القادمة إطلاق حملة تشجير في غابة الوعر.

وأشارت مديرة زراعة حمص، الدكتورة سهام أيوب، إلى أن لدى المديرية نحو 120 ألف غرسة جاهزة للبيع لجميع الراغبين بزراعة أراضيهم أو الترقيع في المناطق المتضررة بالقطع الجائر والحرائق، حيث يوجد 90 هكتاراً بالمحافظة تعرضت للقطع الجائر ستتم إعادة تشجيرها الموسم الحالي.

حمص ـ صديق محمد