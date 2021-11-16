زراعة اللاذقية تؤجل توزيع الغراس نتيجة تأخر الأمطار

أجّلت مديرية زراعة اللاذقية توزيع الغراس من مشاتلها الذي كان مقرراً أمس، نتيجة تأخر موسم الأمطار وبما يتناسب مع الظروف الجوية لزراعتها.

وأكد محافظ اللاذقية، إبراهيم خضر السالم، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الزراعية الفرعية أنّ المحافظة جاهزة لتأمين سيارات لنقل الغراس إلى قرى المزارعين لتوفير النقل وتخفيفاً للتكاليف عنهم بالتواصل والتنسيق مع الجمعيات والروابط الفلاحية والوحدات الإرشادية.

وناقشت اللجنة الزراعية خطة المحافظة في مجال زراعة القمح وإيلاء الأهمية لزراعة القمح ضمن التوجّه الحكومي وعرضت اللجنة واقع العمل الزراعي والأعمال المنفّذة خلال العام الحالي بما فيها التوسّع بزراعة القمح من المساحات المتوفرة في المنشآت العامة وبيع الغراس وواقع الحرائق.

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة