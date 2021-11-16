مباحثات سورية روسية للتعاون في مجالات الإعمار ومكافحة التطرف وتعزيز العلاقات الاقتصادية

تركزت لقاءات الجانبين السوري والروسي في قصر المؤتمرات بدمشق حول تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال إعادة البناء والإعمار والتعاون في المجال التجاري والاقتصادي والصيد البحري ومكافحة التطرف وذلك على هامش أعمال الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤءتمر الدولي حول عودة اللاجئين.

وفي التفاصيل بحثت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة راما ظاهر مع عدد من مديري الشركات الروسية مواضيع تخص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال البناء وإعادة الإعمار ودراسة المقترحات المقدمة من الجانب الروسي في هذا المجال.

كما ناقش ممثلون من وزارة الأوقاف برئاسة مدير التوجيه والإرشاد أيمن السيد ووفد من الجانب الروسي برئاسة مستشار رئيس الوكالة الفيدرالية للشؤون القومية “أنا بلجافيا” سبل توحيد جهود مكافحة التطرف وتبادل الخبرات في هذا المجال كما أوضح حسان نصر الله مدير أوقاف دمشق في تصريح لـ سانا.

وتركز لقاء مدير هيئة الثروة السمكية عبد اللطيف علي مع رئيس وكالة صيد الأسماك الروسية فاسيلي سوكولوف حول تعزيز التعاون المشترك في الصيد البحري.

مدير الحماية والاستثمار بالهيئة الدكتور هيثم ديب أوضح لـ سانا أن الاجتماع ناقش بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين السوري والروسي والتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بهدف التحضير لاتفاقية موسعة في هذا المجال مشيراً إلى أن الجانب الروسي عرض المساعدة في مجال تنمية الخبرات واستقبال طلاب عن طريق المنح.

إلى ذلك بحث رئيس غرفة تجارة حلب محمد عامر حموي ورئيس غرفة التجارة والصناعة في إقليم كراسنودار تكاتشينكو ألكسندر يوريفيتش سبل تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وإنشاء مشاريع مشتركة والترويج لمنتجات وخدمات الشركات والمنظمات ورجال الأعمال العاملين في البلدين وتبادل العروض والمعلومات التجارية والاستثمارية بين الطرفين.

حموي أوضح في تصريح لـ سانا أن أهمية الاجتماع تأتي لكونه يسهم بتوسيع التعاون الاقتصادي بين الطرفين ولا سيما بوجود رغبة حقيقية في العمل المشترك فيما قال يوريفيتش: لدينا رؤية إيجابية وناقشنا مواضيع تتعلق بإعادة إعمار البنى التحتية والتعاون الصناعي والتجاري مع سورية بصورة عامة وحلب خاصة.