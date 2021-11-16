مهرجان للمصنوعات الشتوية في طرطوس القديمة

افتتح صفوان أبو سعدى، محافظ طرطوس، مهرجان المصنوعات الشتوية في صالة طرطوس القديمة الذي تقيمه غرفة صناعة دمشق، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة طرطوس، والذي يستمر لغاية نهاية الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 22 شركة تضم مختلف الألبسة والموكيت، بالإضافة لبعض الصناعات المتعلقة بالأحذية والجلديات والبياضات وغيرها.

وفي تصريح للصحفيين، أشار الدكتور سليمان ريا، عضو غرفة تجارة طرطوس لأهمية هذا المهرجان الذي يقام في مدينة طرطوس، وهذا الحجم من المشاركة المتنوعة، وما يتضمنه من حسومات تصل لأكثر من 20% في أكثر من منتج صناعي والذي يناسب أوضاع الإخوة المواطنين المادية ولا سيما كونه يتزامن من قدوم فصل الشتاء، ولفت ريا إلى إن إقامة مثل هذه المهرجانات في طرطوس أو غيرها وما تستهدفه من شرائح مختلفة تحقق الكثير من القيمة المضافة لغرض إقامتها.

بدورهم، أشار عدد من المشاركين في المهرجان إلى أن حجم الحسومات حقيقية، وكذلك نوعية البضاعة ترضي كافة فئات المجتمع سواء الجلدية منها أو المنسوجات وغيرها، وهي فرصة لتبادل الآراء بين المشاركين والمواطنين.

البعث ميديا- طرطوس- لؤي تفاحة