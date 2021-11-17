إجراءات جديدة للحصول على القيد المالي في ضاحية قدسيا

إجراءات جديدة أضيفت مؤخراً، زادت من الأعباء والتكاليف وصعوبة وسائل النقل على المواطنين، إضافة للجهد والوقت، من أجل استخراج القيد المالي لتجديد أو كتابة عقود الإيجار المنزلية، حيث يتوجب على المواطن تلقي إشعار من الوحدة الإدارية والذهاب إلى مديرية مالية ريف دمشق، لتبدأ معاملة جديدة قد تحتاج لأيام وأسابيع!!، عدا عن استغلال المواطنين من قبل بعض السماسرة وضعفاء النفوس، الأمر الذي توجب تحرك المحافظة والمالية باتجاه تخفيف الأعباء وايجاد الآلية المناسبة لذلك.

وبيّن محافظ ريف دمشق، المهندس معتز جمران، “للبعث ميديا”: أنه جرى العمل مع مالية ريف دمشق لوضع آلية جديدة فيما يضمن استخراج القيد المالي لعقود الإيجار عبر الوحدات الإدارية بيسر وسهولة وتخفيف العبء عن المواطنين ، وتم وضع خطوات التنفيذ بعد زيارة واطلاع مدير مالية ريف دمشق “محمد محمود عبد العزيز ” لمركز النافذة الواحدة لمكاتب العقود والإيجار في بعض الوحدات الإدارية، وكان البدء بأولى الخطوات مِن مجلس مدينة ضاحية قدسيا ليعمم فيما بعد هذا الإجراء على كافة الوحدات الإدارية وخاصة البعيدة منها وذات الكثافة في تسجيل وتثبيت عقود الإيجار .

وأكد محافظ ريف دمشق “للبعث ميديا”: أن الاهتمام بتبسيط الإجراءات تعتبر أولوية لدى المحافظة ودوائر وزارة المالية، وخاصة بعد أن زادت الأعباء على المواطنين ما أدى لتدخل السماسرة وضعاف النفوس .

وأوضح مدير مالية ريف دمشق، محمد محمود عبد العزيز، للبعث ميديا: أن المتابعة اليومية للثغرات تطلبت حلاً عاجلاً، وذلك بناء على توجيه وزير المالية ومحافظ ريف دمشق، حيث يشمل الإجراء الجديد تقديم الطلب مرفقاً بالثبوتيات عبر الوحدة الإدارية والبداية من مجلس مدينة ضاحية قدسيا دون تحميل المواطنين عناء الذهاب والمواصلات إلى مبنى المالية بدمشق، ويشمل الطلب استمارة مالية مخصصة للقيد المالي تتضمن مساحة المنزل واتجاهه وأوصافه وعلى مسؤولية المالك، ليتم بعد ذلك تجميع الاستمارات وإرسالها من البلدية إلى المالية وإعادة الاستمارة إلى مجلس المدينة خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

وحول الطلبات التي تحتاج للسرعة أو إجراءات عاجلة، أكد عبد العزيز أن الغاية من الإجراء التخفيف عن المواطنين أعباء كثيرة، ويستطيع المواطن، مالك المنزل حصراً، إن أراد الذهاب إلى مبنى مالية ريف دمشق والتي تقع ضمن شارع عرنوس واصطحاب الوثائق والإحالة من البلدية واستلام وثيقة البيان المالي بمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة، وفي حال مواجهة أي صعوبة فمكتب المدير متاح للجميع، ويتم تيسير الأمور بلحظة ورود الطلب فوراً.

وختم عبد العزيز: إن الإجراء سيتم العمل والمباشرة به يوم الأحد القادم، وذلك بعد تلقي مسؤولي العقود في مجلس مدينة ضاحية قدسيا التدريب والشرح اللازم على الفقرات وملء الاستمارات والتعهد، الأمر الذي يعتبر بداية هامة للتعاون بين المالية والوحدات الإدارية.

البعث ميديا – فراس باشا