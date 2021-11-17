سورية والقرم تناقشان العمليات التجارية في إطار البيت التجاري المشترك

بحثت معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية رانيا أحمد مع نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية القرم غيورغي مورادوف سبل تعزيز التعاون والتبادل التجاري بين البلدين وذلك على هامش فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آليات تنفيذ العمليات التجارية التي تتم في إطار البيت التجاري المشترك سورية القرم بما يسهم بدعم اقتصاد البلدين وتشجيع المنتجين من صناعيين ومزارعين على الاستمرار بالعمل والإنتاج.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة البحث عن أنسب الأسعار للبضائع والمنتجات المشتركة بما يلائم المواصفات والجودة المطلوبة ضماناً لديمومة التبادل التجاري الثنائي وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.

كما ناقش الجانبان إمكانية عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة بين سورية والقرم خلال شهر كانون الثاني من العام القادم.