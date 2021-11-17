مباحثات سورية عراقية في مجال الصناعة والاستثمار

بحث سفير سورية لدى العراق سطام جدعان الدندح ورئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالين الصناعي والاستثماري.

ونوه الجانبان خلال لقائهما في مقر اتحاد الصناعات العراقي ببغداد بالتطور الكبير الذي يشهده معدل نمو التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة مؤكدين رغبة البلدين الشقيقين بارتقاء العلاقات إلى مستويات أعلى.

وقال السفير الدندح في تصريح لمراسلة سانا في بغداد إن “اللقاء ناقش قانون الاستثمار السوري الجديد وبحث سبل إقامة المشاريع الاستثمارية الصناعية في البلدين بما يعزز استثمار مواردهما المادية والعلمية وقدراتهما الاقتصادية”.

وأوضح الدندح أن الجانبين بحثا إمكانية عقد مؤتمر للصناعيين العراقيين في دمشق لوضع خارطة عمل تلبي رغبة الجانبين في تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع صناعية تكاملية.