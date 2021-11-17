وفد روسي من جامعة موسكو /ستانكين/ يزور جامعة البعث

بحث الدكتور عبد الباسط الخطيب، رئيس جامعة البعث، مع وفد روسي من جامعة موسكو الحكومية التقنية /ستانكين/، ممثلاً بالدكتورة بوبوفانا ديجدايوليفينا، رئيسة مركز التعاون الدولي جامعة ستانكين، آليات التعاون المشترك بين الجامعتين، من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة مسبقاً بين الطرفين عام 2019.

وأكد الدكتور الخطيب أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لتطوير العلاقات العلمية والثقافية التي تربط بين سورية وروسيا، مشيراً إلى التطلع لتزويد جامعاتنا السورية باختصاصات جديدة وإغنائها بالكوادر والتعاون العلمي المشترك في مجال التبادل الطلابي والأساتذة الزائرين وإجراء البحوث العلمية المشتركة، مشيراً إلى أهمية أولمبياد اللغة الروسية المقام في جامعة البعث والذي يشارك فيه 160 طالباً في 5 مستويات من طلاب المدارس وطلاب الجامعة والمعهد العالي للغات والمركز السوري الروسي ومن يرغب من الخريجين، حيث سيمنح كل مشارك شهادة مشاركة في الأولمبياد، إضافة إلى شهادة تفوق للأوائل على كل مستوى، وستكون الأسئلة مركزية من روسيا.

وأشار الدكتور مسلم العبدالله، مدير المركز السوري الروسي، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات والاستعدادات لسير أولمبياد اللغة الروسية دون أي عرقلة، حيث تم تجهيز القاعات والمراقبين في المعهد العالي للغات، مبيناً أن الاختبار كتابي والأسئلة مركزية من روسيا وسيتم تصحيح الأوراق في روسيا.

وعبرت الدكتورة غريغويريفنا عن سعادتها بزيارة جامعة البعث التي تعتبر من أفضل الجامعات السورية وأكدت السعي دائماً لتطوير العلاقات والاتفاقيات معها، فبالرغم من ظروف الحرب التي مرت بها سورية ورغم انتشار جائحة كورونا الحالية، استمر التواصل والتعاون العلمي بين الجامعتين، مشيدة بالدور الفعال للمركز السوري الروسي البحثي التعليمي والنشاطات التي يقوم بها، ومنها أولمبياد اللغة الروسية الذي يقام اليوم في جامعة البعث، شاكرة الطلاب المشاركين لاهتمامهم بتعلم اللغة الروسية، حيث ستمنحهم هذه المشاركة فرصة أكبر للاستفادة من المنح التي تقدمها الجامعات الروسية للطلاب السوريين.

يشار إلى أن الوفد الروسي قدم لجامعة البعث هدية تضم (20) جهازاً لتنظيف وتعقيم الهواء، إضافة إلى كتب ومراجع لتعليم اللغة الروسية.

حمص – صديق محمد