اكتشاف كوكب جديد خارج المنظومة الشمسية

اكتشف علماء الفلك الهنود كوكبا جديدا غير معروف سابقا خارج المنظومة الشمسية يبعد مسافة 725 سنة ضوئية عن الأرض.

واستوضح الباحثون من خلال استخدامهم لمقياس الطيف البصري PRL Advanced Radialspeed Abu-sky Search، أن كتلة هذا الجرم السماوي تبلغ 70% من كتلة كوكب المشتري، بينما حجمه أكبر بمقدار 1.4 مرة.

ويشار إلى أن الكوكب خارج المنظومة الشمسية يدور بالقرب من نجم متقدم في السن تزيد كتلته بمقدار 1.5 مرة عن كتلة الشمس.

وقالت مؤسسة بحوث الفضاء الهندية في تقرير نشرته وكالة “نوفوستي” أن نظام الكوكب والنجم المكتشف حديثا هو فريد من نوعه حقا، إذ أن الكوكب يدور حول نجمه المضيف في 3.2 يوما فقط، ما يجعله يبعد عنه مسافة تعادل 0.05 وحدة فلكية (حوالي عُشر المسافة التي تفصل الشمس عن عطارد).

ومن بين الكواكب الخارجية المعروفة حتى الآن، هناك أقل من 10 أنظمة من هذا القبيل.

ويتميز الكوكب بشدة الحرارة، نظرا لوقوعه بالقرب من النجم، وترتفع درجة الحرارة على سطحه إلى 1726.85 درجة مئوية، لهذا السبب، فإن هذا الجسم السماوي يعتبر من بين الكواكب الأقل كثافة (0.31 غرام لكل سنتيمتر مكعب).