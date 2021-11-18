المقداد وعبد اللهيان يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين هاتفيا

أجرى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تناول خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

كما بحث الوزير المقداد خلال الاتصال التعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل الوزير المقداد خلال الاتصال تحيات السيد الرئيس بشار الأسد للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي.

وعبر الوزير المقداد عن ارتياحه لتماثل نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان للشفاء بعد خضوعه للحجر الصحي مؤخرا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

بدوره دعا الوزير عبد اللهيان الوزير المقداد لزيارة طهران لمتابعة تبادل المشاورات حول القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.