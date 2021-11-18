بكلفة مليار ومائة مليون ليرة.. محطة ضخ البحوث العلمية في برزة قيد الاستثمار

برعاية السيد الرئيس بشار الأسد، وبمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة، قام السيد وزير الموارد المائية الدكتور المهندس تمام رعد، برفقة السيد معاون وزير الموارد المائية، المهندس أسامة الأخرس بتدشين مشروع محطة ضخ البحوث العلمية في برزة الذي يضم عشر آبار.

يهدف المشروع لتغذية المناطق المرتفعة في قطاع برزة وركن الدين (أحياء: الأكراد-عش الورور-السويدا) بمياه الشرب، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع /400/ ألف نسمة، ويشمل المشروع مجموعة من المضخات والمولدات واللوحات الكهربائية التي تقوم بضخ المياه من الآبار إلى المناطق المستهدفة بالتغذية، وبلغت كلفة المشروع ما يقارب المليار ومائة مليون ليرة سورية.

يشار إلى أن المحطة تعمل وفق منظومة متكاملة للتحكم عن بعد، تشمل إمكانية التحكم في غزارة الضخ والمراقبة الشاملة لتجهيزات المحطة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 6000 م3/يومياً.

البعث ميديا – ميس خليل