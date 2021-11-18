حالة الطقس لليومين القادمين

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الغربية، وباردا نسبيا ليلا في معظم المناطق والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض قليلا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية، والجو غائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة على المناطق الساحلية والجنوبية ومنطقة القلمون.