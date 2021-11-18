ميليشيا «قسد» تخطف عددا من المدنيين في الحسكة وريف دير الزور

اختطفت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين في مدينة الحسكة وريف دير الزور.

وذكرت مصادر محلية أنه بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة بشكل مفاجئ، داهمت ميليشيا “قسد” عددا من المنازل في مدينة الحسكة وأقدمت على خطف ثلاثة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وفي ريف دير الزور الغربي أفادت المصادر بأن مجموعة من مسلحي ميليشيا “قسد” أقدمت على إطلاق الرصاص العشوائي باتجاه عدد من المدنيين خلال تجمعهم على ضفة نهر الفرات في بلدة زغير جزيرة وخطفت أحد رعاة الأغنام واقتادته إلى جهة مجهولة.