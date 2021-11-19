“أسنان طرطوس” تتسلم كراسي جديدة

تسلمت كلية طب الأسنان في جامعة طرطوس أربعة كراسي أسنان كدفعة أولى من أصل ١٠ كراسي، ليصبح مجموع كراسي الأسنان 25 كرسياً، ما سيسمح بافتتاح عيادة ثانية لتدريب الطلاب، وتخفيف الضغط عن العيادة الوحيدة التي يتزاحم الطلاب فيها للتدرب.

حيث يبلغ عدد طلبة الكلية ١١٠٠ طالب، منهم ٤٥٠ طالباً في المرحلة السريرية ما يجعل الحاجة ماسة لافتتاح عيادة ثانية.

واعتبر أمين فرع الحزب، محمد حسين، أن جامعة طرطوس هي منارة للأجيال وأن تأمين هذه الكراسي هو لأجل توفير الوقت والجهد على الطلبة.

وشكر رئيس جامعة طرطوس، الدكتور محمد ديوب، دعم واهتمام قيادة الفرع لمعالجة نقص الكراسي، بالتعاون مع أحد رجال الأعمال من المجتمع الأهلي الذي قدم عشرة كراس من صنع محلي بمواصفات تتوافق مع متطلبات العملية الدرسية وسيتم وضعها بالخدمة تباعاً على أن يتم تسليم ستة كراس خلال عشرة أيام، مع تقديم كافة عمليات الصيانة التي تحتاجها ليتم اكتمالها بداية الفصل الدراسي الثاني ، ما سيؤدي إلى تخفيض ساعات التدريب العملي إلى النصف.

طرطوس- وائل علي