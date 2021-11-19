خطوات تأسيس طفلك في القراءة والكتابة؟

يعاني الأهل أحياناً في تعليم أطفالهم القراءة والكتابة، لذلك لا بد من بعض الخطوات التي تسهل الأمر عليهم..

خطوات تأسيس الطفل في القراءة والكتابة:

1- الاطلاع على المهارات الأساسية

تعد من أبرز خطوات تأسيس الطفل تعلم المهارات الأساسية والتي تعد مهمة لتأسيس مهارة القراءة والكتابة بنجاح، وهي: التعرف على العلاقة بين الأصوات والحروف التي يتم إصدارها، وفهم معاني الكلمات ومفرداتها، وفهم معنى النص سواء في القصص أو كتب أخرى.

2- التحدث والاستماع

ينصح بإجراء محادثات هادفة ومحفزة للتفكير مع الطفل، والتحدث عن الأشياء التي فعلها وسؤاله بعض الأسئلة المحددة والاستماع بالمقابل لما يقوله، فهذا يحفز لدية القراءة والكتابة.

3- إضافة كلمات جديدة

ينصح بإضافة كلمات جديدة والتوسع في المصطلحات حيث أنها تساعد هذه الخطوة على بدء تأسيس القراءة والكتابة لدى الطفل، وتشجيعه على استخدام القاموس للبحث عن الكلمات التي قد لا يفهمها.

4- بناء الوعي الصوتي

تعد من أهم خطوات تأسيس الطفل في القراءة والكتابة هي القراءة بصوت عالٍ، حيث أنها تساعد على تنمية المهارات، كما يحب الأطفال اللعب بالأصوات والكلمات لذلك ينصح باستخدام القصص والقصائد والأغاني لمساعدة الطفل على تمييز القوافي، والكلمات التي تبدأ بنفس الصوت، واتصالات الصوت، والمساعدة على بناء الوعي الصوتي.

5- القيام ببعض الأنشطة

يساعد القيام ببعض الأنشطة على تطوير مهارة القراءة والكتابة لدى الطفل، بما في ذلك اللعب بعناصر معينة للتعرف على الأحرف الأبجدية، وقراءة الكتب المفضلة لديه والتي يوجد بها رسوم توضيحية وتهجئة الكلمات أمامه.

ويمكن صنع بطاقات في المنزل تحتوي على كلمات بسيطة والقيام بقراءتهم معاً، كما يمكن تطوير مهارة الكتابة عن طريق إنشاء مساحة خاصة لتدوين الملاحظات والخربشات، وتجميع الحروف العشوائية.

نصائح للمساعدة على تطوير القراءة والكتابة لدى الطفل:

بعد أن تعرفت على خطوات تأسيس الطفل في القراءة والكتابة، نقدم لك بعض النصائح المهمة للمساعدة على تطوير مهارات الطفل بشكل أفضل:

-اجعل القراءة والكتابة جزءاً من اللعب، وتأكد من تقديم مجموعة متنوعة من الأساليب والموضوعات، وتذكر دائمًا أن تجعل طريقة تعلم القراءة والكتابة لدى طفلك ممتعة، من خلال خلط الخطوات التعليمية مع بعض الأنشطة الممتعة.

-قدم لطفلك سلة مليئة بالأقلام والألوان ودفتر للخربشة عليه لمساعدته على تطوير مهارة الكتابة وشجعه على تسجيل مشاعره والاحتفاظ بمذكرات.

-اقرأ الكلمات التي تحتوي على نفس الحروف عدة مرات وأشر إلى الكلمات أثناء قراءتها، لمساعدة طفلك على ممارسة مهارة القراءة والكتابة المبكرة.

المصدر: وكالات