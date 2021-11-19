سيارة مسرعة تصطدم بحاجز محلّق جسر الشيخ ضاهر باللاذقية

كادت سيارة سياحية مسرعة أن تنزلق من جسر محلّق الشيخ ضاهر في مدينة اللاذقية، أثناء عبورها منذ قليل بسرعة على محور الجسر، حيث ارتطمت السيارة بالسور المعدني للجسر..

عدسة “البعث ميديا” رصدت لحظة حصول الحادث..

وفي التفاصيل وقع حادث مروري مقابل المركز الثقافي الجديد على جسر الشيخ ضاهر ناتج عن اصطدام سيارة نوع “مازدا” لون أسود بالسور الحديدي للجسر، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في السيارة وسور الجسر الحديدي، وقد وصلت شرطة النجدة والمرور لمعالجة الواقعة وتسهيل عبور السيارات.

اللاذقية – توثيق: عادل حلوي