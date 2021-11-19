1200حصة مدرسية في مبادرة بحمص

اختتم فريق “عطاء” التطوعي بحمص فعالية “رح ننجح 2″، التي يقيمها بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، تحت رعاية سفيرة النوايا الحسنة للطفولة، راما زريق، بزيارة مدرسة الشهيد رائد الدربولي في حي المهاجرين بحمص.

الدكتورة زريق أكدت لـ “البعث ميديا ” أنه تم اختتام فعالية “رح ننجح 2″، التي بدأت مع بداية العام الدراسي الجديد في محافظات دمشق وحماة وحمص بتوزيع أكثر من 1200 حصة قرطاسية لتلاميذ مدرسة الشهيد رائد الدربولي الابتدائية، بالإضافة لتقديم أعضاء الفريق لنشاط ترفيهي وتعليمي لتشجيع التلاميذ على التعلم والنظافة في هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن فرق عطاء التطوعي قدم القرطاسية لعدد من مدارس حمص بالتعاون مع مديرية التربية.

بدوره وليد المرعي، مدير تربية حمص، أكد على أهمية الفعاليات التطوعية والأهلية في دعم وتشجيع التلاميذ في هذه الظروف من حيث المساعدة المعنوية وتقديم القرطاسية والحقائب لعدد كبير من التلاميذ ورسم البسمة على وجوههم من خلال النشاطات الترفيهية والألعاب المحببة لهم.

البعث ميديا – حمص- صديق محمد