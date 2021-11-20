الحكومة الإيرانية ترفع حظر التجول الليلي

بعد تحسن الوضع الوبائي جراء فيروس كورونا، رفعت إيران حظر التجول الليلي في المناطق التي كان مفروضاً فيها.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اجتماع اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا اليوم إن هذا القرار جاء بعد تطعيم أغلبية المواطنين ضد الفيروس وتحسن الأوضاع الصحية مشيراً إلى أن هناك إجراءات واسعة وقيمة للتطعيم العام وصون أرواح المواطنين لكن من الضروري استمرار الالتزام بكامل التوصيات الصحية والاحترازية.

وشدد رئيسي على ضرورة التحكم في حركة التنقل عبر الحدود البرية والبحرية والجوية للبلاد بحساسية وجدية.