السلطات الفرنسية تفرض حظر التجول في جزر غوادلوب

فرضت السلطات الفرنسية حظراً للتجول بين الساعة السادسة مساءً والخامسة صباحاً في مقاطعة غوادلوب بعد احتجاجات واسعة وعنيفة شملت إغلاقاً للطرقات وإحراق مبان ومركبات وإغلاق مدارس وذلك رفضاً لفرض الشهادة الصحية حول التطعيم ضد وباء كورونا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محافظ غوادلوب “ألكسندر روشات” قوله في بيان اليوم: “إن حظر التجول سيبقى نافذاً حتى 23 الشهر الجاري في ظل التحركات المستمرة وأعمال التخريب في المقاطعة”.

ودعت مجموعة من النقابات والمنظمات المدنية في غوادلوب إلى الاحتجاجات قبل خمسة أيام ضد الشهادة الصحية وإلزامية تلقيح الطواقم الطبية.