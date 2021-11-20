اليمن.. القوات المسلحة تقصف أهدافاً عدة في العمق السعودي

رداً على تصعيد العدوان السعودي واستهدافه المناطق اليمنية، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة تحت اسم “توازن الردع الثامنة”.

ونقل موقع المسيرة نت عن سريع قوله في بيان شارك في عملية توازن الردع الثامنة 14 طائرة مسيرة من طراز “صماد 3″ و”صماد 2″ و”قاصف كيه 2” واستهدفت مواقع عسكرية في مناطق أبها وجيزان ونجران ومطار الملك عبدالله الدولي ومصافي أرامكو إضافة إلى أهداف عسكرية في جدة وقاعدة الملك خالد في الرياض مشيراً إلى تحقيق إصابات مباشرة في المواقع المستهدفة.