مساعدات إنسانية مقدمة من جمهورية بيلاروس للشعب السوري

سلمت جمهورية بيلاروس شحنة مساعدات إنسانية مقدمة لسورية اليوم، تضم مستحضرات طبية ومحولات كهربائية ومواد غذائية سيتم توزيعها وفق خطة اللجنة الفرعية للإغاثة باللاذقية ووزارة الصحة.

وخلال مراسم استلام الشحنة في مرفأ اللاذقية أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال في كلمة له أن هذه المساعدات تعبر عن عمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته أشار سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا إلى أن هذه المساعدات تعبير عن دعم حكومة وشعب جمهورية بيلاروس للشعب السوري الذي يعاني من الإرهاب منذ نحو11 عاما مبينا أنها تضم مجموعة من الأدوية من انتاج بيلاروس إضافة إلى المولدات الكهربائية.

وأشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان إلى أن هذه المساعدات تعكس استمرار علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين في كل المجالات.

بدوره أوضح مدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف أن هذه المساعدات تضم مجموعة من الأدوية الضرورية في وقت تتعرض فيها بلدنا لحصار جائر وستكون رافدا لعدد كبير من المواطنين.