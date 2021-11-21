إصابات بإطلاق نار بمطار أمريكي

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل في حادث إطلاق نار بمطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.

مديرية أمن النقل التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت في بيان أمس نقله الموقع الإلكتروني لقناة روسيا اليوم إن أحد الركاب أطلق النار من مسدس أثناء تفتيشه.

وأوضحت المديرية أن رجال الأمن عثروا أثناء فحص الأمتعة على مادة محظورة في حقيبة أحد الركاب وبعد أن فتحوا الحقيبة هرع إليها صاحبها وأخرج مسدسا وأطلق النار على الفور.

وأكد البيان أن الراكب هرب من المطار واختفى، مشيرا إلى أن إدارة المطار أوقفت الرحلات مؤقتا لكنها بعد نحو ساعتين من الحادث رفعت هذه القيود.