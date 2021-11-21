ارتقاء فلسطيني برصاص الاحتلال خلال تنفيذه عملية بطولية

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تنفيذه عملية بطولية في القدس المحتلة أدت إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين وذلك ردا على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن شاباً فلسطينياً استشهد برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة خلال تنفيذه عملية بطولية أطلق فيها الرصاص على أحد حواجز قوات الاحتلال قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي وجودها في البلدة القديمة وأغلقت أبوابها وسط إطلاق وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام كما اقتحمت مدرسة الرشيدية قرب باب الساهرة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.