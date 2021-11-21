الجو غائم جزئيا إلى ماطر على فترات

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة، وتكون الهطولات مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في حين تميل درجات الحرارة غدا للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بشكل عام ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا وباردا ليلا وخاصة في المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية.