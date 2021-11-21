تكريم ذوي الشهداء في كفربهم

بمبادرة وطنية تجاه ذوي الشهداء العسكريين والمدنيين، وبمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة، قامت جمعية كفربهم الخيرية بريف حماة الجنوبي بتكريم ذوي الشهداء والبالغ عددهم 39، وذلك بحضور العقيد كاسر خضور، رئيس مكتب الشهداء في محافظة حماة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية كفربهم الخيرية.

وأكد العقيد كاسر خضور، أن هذه المبادرة الوطنية تعبر عن التكافل الاجتماعي في هذه القرية والسير على خطا القيادة التي قدمت الكثير، وكان ذوو الشهداء من أولوياتها في التكريم والتوظيف ومعالجة مشاكلهم تقديراً لتضحياتهم ليحيا الوطن.

وأشار الدكتور فادي شموط، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن جمعية كفربهم الخيرية، ومنذ تأسيسها، وضعت موضوع تكريم الشهداء في أولوية أعمالها، وفي جميع المناسبات وخاصة في الأعياد الرسمية والوطنية، منوهاً إلى أن كل مايقدم إلى ذوي الشهداء لا يعادل قطرة واحدة من دمهم الطاهر الذي روى أرض بلدنا الحبيب سورية.

حماة- ذكاء أسعد