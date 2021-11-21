جولة وزارية للوقوف على واقع كليات فرع درعا 

جال الدكتور بسام إبراهيم، وزير التعليم العالي، على كليات جامعة دمشق فرع درعا، مطلعاً على واقع كليات الآداب والاقتصاد وموقع كلية الطب البيطري قيد الإنشاء.

وأكد د. إبراهيم خلال زيارته للقاعات التدريسية ولقائه بالكوادر الإدارية والطلاب أن محافظة درعا صمدت في وجه الإرهاب بفضل صمود الأهالي وعزيمة رجال الجيش العربي السوري الذين أعادوا الأمن والأمان للمحافظة، مشيراً إلى أنه رغم الظروف التي مررنا بها إلا أننا مؤمنون بجهود القطاع التعليمي المبذولة وصمودهم خلال سنوات الحرب.

واستمع إبراهيم إلى هموم طلبة الكليات بمختلف اختصاصاتها والتي تمحورت حول ضرورة إيجاد حلول لمشكلة المواصلات، وتأمين الجامعة بالكتاب الجامعي والتجهيزات الصوتية لزوم العملية التعليمية، إضافة إلى ضرورة دمج المحاضرات وعدم توزيعها على أيام للتخفيف عن الطلاب عناء القدوم من القرى وتوفير الوقت والجهد عليهم، إضافة لما تساهم به هذه الآلية من تخفيف الأعباء المادية عن الطلاب، مشيراً إلى توجيه رئاسة جامعة دمشق بالعمل على تأمين مايلزم لهذه الكليات من كوادر ومستلزمات لزوم العملية التدريسية والامتحانية، واعداً بتنفيذ ومعالجة كافة القضايا التي تم طرحها وفق القوانين والأنظمة التي تسمح بذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد مايقارب مرور أكثر من ثلاثة أعوام على زيارة وزير التعليم العالي لمحافظة درعا والاطلاع بشكل ميداني على واقع عمل وأوضاع الجامعة والكشف على الأبنية والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بتلك المباني نتيجة الأعمال الإرهابية، وكذلك الوقوف عند المشاكل والصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وتأمين المستلزمات المطلوبة، لم يتغير من واقع الحال شيء يذكر، بل على العكس زادت الأمور تعقيداً وعرقلة.

درعا – دعاء الرفاعي