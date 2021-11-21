حملة طبية مجانية في ريف حلب

تستمر الحملة الطبية المجانية في حلب مدينة وريفاً، والتي تنظمها محافظة حلب بالتعاون مع نقابتي الأطباء والصيادلة بحلب، ومديرية صحة حلب في المدينة والريف، حيث قام فريق طبي متخصص بزيارة إلى المركز الصحي في مدينة مسكنة، والمركز الصحي في قرية تل حجرة التابعة لمدينة مسكنة في الريف الشرقي وقدم الخدمات الطبية والأدوية المتنوعة للأهالي.

وبين الدكتور “صفوان زعيتر” رئيس فرع نقابة الأطباء بحلب، أنه تم خلال الزيارة الفحص بالكشف الطبي لكافة المرضى المتواجدين بكافة الاختصاصات الطبية إلى جانب توزيع الأدوية لجميع المرضى مجاناً، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة أكثر من/500 / مواطن ضمن المركزين الصحيين، وهم من أبناء مدينة مسكنة وعدد من القرى المجاورة.

وأوضح الدكتور “محمد مجنو”، نقيب الصيادلة في حلب أن هذه المبادرة ستتواصل لتشمل مراكز صحية أخرى في ريف المحافظة وبعض الأحياء الشعبية في المدينة، من خلال الفحوصات الطبية، إلى جانب تقديم الأدوية اللازمة مجاناً لجميع المرضى.

حلب – معن الغادري