“ريتا سلطان” في أمسية طربية خيرية

تختتم الجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص “وردة تشرين”، بحفل فني على مسرح دار الثقافة للفنانة ريتا سلطان والفرقة الموسيقية، بقيادة عازف الناي جورج ضاوي، يعود ريعها لخدمات الجمعية ولاستكمال إنشاء مجمع مرضى السرطان بحي الوعر غرب المدينة.

تألقت ريتا سلطان في أدائها وقدمت باقة من أجمل الأغاني الطربية لكبار الفنانين العرب، بدأتها بفيروزيات الحب والحنين مع أغنية “أنا عندي حنين”، و”ليلية بترجع ياليل”، ثم انتقلت إلى الطرب العاطفي الأصيل مع أغنية “عيون القلب” لنجاة الصغيرة، و”مستنياك” لعزيزة جلال، لتنتقل بعدها إلى رائعة أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب لحناً “أنت عمري”، وأغنية “ابعتلي جواب” تحية للراحل صباح فخري.

كما قدم عازف الكلارينيت المتميز علي الصالح مقطوعة موسيقية صولو “ارتجالات بيات” بمشاركة عازف العود أنطون حبيب، لتختتم ريتا الأمسية بأغنية “غابت شمس الحق” لجوليا بطرس وسط تفاعل حماسي وتصفيق متواصل للجمهور.

الدكتورة ديما الملوحي، مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية السورية لمكافحة السرطان بحمص، قالت: يعتبر هذا الحفل الأول من نوعه للجمعية بعد عودة خدماتها التي توقفت خلال سنوات الحرب، وللتذكير بضرورة تضافر كل الجهود لدعم مرضى السرطان.

حمص- آصف إبراهيم