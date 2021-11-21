شهر الخير يستهدف طلاب المدارس بدورات تعليمية

تتابع لجان شهر الخير في السويداء تنفيذ نشاطاتها، عبر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتربوية في كافة مناطق المحافظة.

منسق الفعالية، وليد الحمود، أشار إلى أنه ضمن النشاط الاجتماعي لفعالية شهر الخير، تم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والجمعيات والمؤسسات الخيرية في المجتمع المدني، توزيع الألبسة الشتوية لعدد من طلاب المدارس وتقديم الدعم والمساعدة لهم.

وفي المجال التربوي التعليمي وبالتعاون مع مديرية التربية ومؤسسات تعليمية تم القيام بدورات مجانية للطلاب للتحفيز والمثابرة في طلب العلم.

وأشار الحمود أن اللجان الاجتماعية والطبية والزراعة والاقتصادية والصحية تتابع تقديم خدماتها بالتعاون مع المديريات العامة والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي عبر تقديم الفحوصات والأدوية المجانية وتسيير السيارات الجوالة وفتح مراكز بيع للمواد الغذائية بسعر التكلفة وكذلك القيام بحملات تشجير في المناطق المتضررة.

بدورها رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة مرساة بثينة شلغين أشارت إلى أن المؤسسة تشارك في كافة فعاليات شهر الخير الصحية والخيرية والتعليمية، حيث تم توزيع معاطف في قرى بكا وريمة حازم ومركز الصم والبكم، كما لها مشاركات في دورات تعليمية في مدرسة عنز ومجمع صلخد التربوي، وحملات نظافة في مدرسة توفيق مزهر، وسيكون هناك لقاء في سويمرة وتحولا، كما تم توزيع هدايا في المشفى الوطني قسم الأطفال لـ 48 طفلاً، وهي عبارة عن “بيجامات وطواقي صوفية”، وتتابع المؤسسة عملها في توزيع المعاطف الشتوية حيث من المقرر توزيع أكثر من ٣ آلاف معطف في عدد من قرى المحافظة.

وبينت شلغين أنه يتم تقديم الهدايا لكل طلاب المدرسة دون استثناء، وكذلك يتم شراء المواد المصنعة محلياً بأيدي عاملة سورية دعماً للصناعة الوطنية.

البعث ميديا- السويداء_ رفعت الديك