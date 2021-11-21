فتح باب الاكتتاب على ناتج المشروع الوطني لبذار البطاطا بحماة

افتتح فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة باب الاكتتاب على بذار البطاطا المنتجة في المشروع الوطني وبعدة أصناف أبرزها أفاميا.

وذكر مدير الفرع، المهندس عبد الغني الأسود، في تصريح للبعث ميديا، أنه يتوجب على المكتتب دفع سلفة مالية قدرها 500 ألف ليرة سورية على الطن الواحد، على أن يدفع باقي المبلغ عند استلام الكمية المكتتب عليها، وذلك في الوقت المناسب للزراعة، والذي يكون غالباً في شهر شباط المقبل، مبيناً أن البذار هو من إنتاج الحقول المكشوفة للمشروع الوطني في محافظات حماة وحلب والسويداء، وهو ذو نوعية جيدة وملائم للبيئة وإنتاجيته عالية وخال من الأمراض الفيروسية، حيث خضع سابقً لعدة تجارب للتأكد من جودته العالية.

وحول بذار البطاطا الأجنبية المكتتب عليها من قبل فلاحي المحافظة للعروتين الشتوية والربيعية، أوضح الأسود أنه تم الاطلاع على هذه الأنواع من المصدر المورد للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة، مضيفاً أن كميات البذار يمكن أن تصل للفرع مطلع العام المقبل ليتم توزيعها على الفلاحين المكتتبين.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة قد افتتح مؤخراً باب التعاقد مع الفلاحين لإنتاج بذار البطاطا من مرتبة سوبر ايليت في البيوت الشبكية ومرتبة ايليت في الحقول المفتوحة، وذلك ضمن المشروع الوطني لإكثاره.

حماة – منير الأحمد