فرع طرق وجسور: أكثر من 4 مليارات للمشاريع ضمن الخطة

لم يألُ فرع حمص، الشركة العامة للطرق والجسور، أي جهد من أجل تنفيذ مشاريعه الحيوية والهامة التي تسعى لتحسين الواقع الخدمي في محافظة حمص، وأشار مدير الفرع المهندس شهيد حلاس إلى أن خطة الفرع للعام الحالي بلغت أكثر من 4 مليارات ليرة سورية، حيث تم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشاريع على مستوى المحافظة لتبلغ قيمة الأعمال المنفذة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي 3،5 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 98٪ ، وأهمها تزفيت وتعبيد طرق الشهداء في كافة أنحاء المحافظة بقيمة 250 مليون ليرة، إضافة لتنفيذ جسر الموح بقيمة 350 مليون ليرة، ومدرسة قرية الزهورية بقيمة 350 مليون ليرة، وأوضح حلاس أن كل هذه المشاريع تم تنفيذها لصالح مديرية الخدمات الفنية بحمص، كما نفذ الفرع أعمال الأبنية الآيلة للسقوط بقيمة 600 مليون ليرة والبنى التحتية لضاحية الوفاء بحماة ومساحات وأرصفة غرب طريق دمشق لصالح المؤسسة العامة للحبوب بقيمة 300 مليون ليرة، مبيناً أن إنتاج مجبل الزفت بلغ خلال هذه الفترة 50 ألف طن وإنتاج الكسارات حوالي 80 ألف متر مكعب في وقت أنتج فيه معمل القساطل 4000 متر طولي ومكبس البلاط أنتج 20 ألف بلاطة.

ومع كل هذه المشاريع الحيوية اعترض فرع الشركة صعوبات وعوائق وضعته في موقف حرج، واعتبر حلاس أن الفرع برغم كل الصعوبات نفذ كل ما هو مطلوب منه، وتمثلت هذه الصعوبات بقدم الآليات وقلة عدد العمال المهنيين في ظل صعوبة تأمين عدد منهم لقلة اليد العاملة، إضافة لعدم توفر القطع التبديلية، وإن توفرت فأسعارها غالية جداً مع نقص كبير في الخبرات الفنية

والمهنية ونقص أكبر في المحروقات، واختتم حلاس بالتأكيد على أن كل تلك الصعوبات والمعاناة لم تثن الفرع وورشاته عن تنفيذ كل الأعمال الموكلة إليه، واقترح حلاس تجديد الآليات الهندسية، مع فرز عناصر شابة من مهندسين ومراقبين فنيين، وتسديد مستحقات الفرع للجهات العامة الأخرى في وقتها.

حمص- نزار جمول