مساعدات طبية روسية بدرعا

قدمت روسيا الاتحادية مساعدات غذائية وطبية وألبسة وحقائب مدرسية لمئات التلاميذ في مدينة بصرى، وذلك في إطار فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، كما تضمنت المساعدات التي تم تسليمها في مستشفى بصرى الوطني مستلزمات طبية وأدوية.

وفي ذات السياق تسلمت الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني مولدة كهرباء ومستلزمات طبية فندقية مقدمة من الجمعيات الأهلية الروسية. وفي تصريح للصحفيين بين فلاديميرلونيكو المسؤول الرئاسي لتوزيع المساعدات أن المساعدات تتضمن مواد غذائية متنوعة وأغطية ومواد تعقيم، لافتاً إلى أن المساعدات هدية من الشعب الروسي إلى الشعب السوري، تعبيراً عن عمق الصداقة بينهما، وعمق العلاقات الروسية السورية، مؤكداً استمرار روسيا في تقديم المساعدات للشعب السوري، وخاصة البنى التحتية المتضررة بفعل الإرهاب.

وذكر نائب رئيس مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتنازعة في سورية الأدميرال فاديم كوليت، أن المركز الروسي للمصالحة الموجود على الأرض السورية جاء اليوم من أجل تقديم مساعدات إنسانية لأطفال درعا وكي يشاركهم فرحتهم وألعابهم التي حمَّلها الشعب الروسي الصديق لهم، والمتضمنة الحواسيب والكتب الأدبية التي تساعدهم في تعلم اللغة الروسية.

من جانبه أشار الدكتور بسام الحريري، مدير المشفى الوطني إلى أهمية هذه المساعدات الطبية التي ترفد مشفى درعا نظراً للنقص الكبير في احتياجاته الطبية اللازمة لتخديم المرضى، مبيناً أن المساعدات تتضمن مستلزمات فندقية من أغطية وفراش لـ ١٦٠ سريراً ومولدة كهربائية باستطاعة ١٠٠ ك ف أ،لافتاً إلى أن المساعدات المقدمة تعكس العلاقات الصادقة بين الشعبين الروسي والسوري وتعبر عن دعم صمود السوريين بوجه الإرهاب.

الدكتور أشرف برمو، مدير صحة درعا، لفت إلى أهمية الجانب الإنساني وعمق العلاقات بين البلدين الصديقين من خلال هذه المساعدات التي تخدم المرضى المقيمين في المشفى الوطني، مشيراً إلى أن المولدة الكهربائية المقدمة ستحول إلى مشفى ازرع الوطني نظراً للحاجة الماسة لها.

درعا- دعاء الرفاعي